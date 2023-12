“Vinciamo Insieme”: Il calcio virtuale per l'inclusione sociale

ROMA - La Figc - Lega Nazionale Dilettanti annuncia il lancio di "Vinciamo Insieme", iniziativa che mira a promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione attraverso il calcio virtuale. La presentazione ufficiale, con il patrocinio di RAI Umbria, avverrà lunedi prossimo 11 dicembre, alle ore 10.30, presso la Comunità Incontro Onlus di Amelia (Terni). A tenere a battesimo il progetto, sarà il Ministro dello Sport e i giovani Andrea Abodi, insieme al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete e a Giampaolo Nicolasi capo struttura di Comunità Incontro Onlus. Presenti all’iniziativa saranno il Presidente del Comitato Regionale FIGC – LND Umbria Luigi Repace e il Presidente della Commissione LND eSport Santino Lo Presti. Dopo la visita dello scorso mese di luglio, il Ministro Abodi tornerà quindi alla Comunità Incontro Onlus per testimoniare il suo impegno contro le dipendenze e per ribadire il sostegno a favore di progetti che sappiano coniugare i valori dello sport con quelli dell’inclusione e del benessere sociale. "Vinciamo Insieme", con la sua attenzione all'educazione, alla responsabilità e all'autonomia, rappresenta una nuova frontiera nell'utilizzo dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. Anche nella modalità “virtuale”.