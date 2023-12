Gta 6 al lacio non arriverà su Pc: ecco il motivo

Un’attesa durata dieci anni e una strada finalmente in discesa fino al 2025, anno in cui ci sarà l’uscita. Il trailer di Gta 6 annunciato durante la scorsa settimana ha conquistato tutti. C’è, però, una notizia che ha scombussolato i piani di diversi player. Dopo la pubblicazione del trailer, infatti, è stato anche confermato che il gioco uscirà per Xbox Series S/X e PlayStation 5 . Una non notizia per i fan che hanno. Molti, però, si sono chiesti quando e se Gta 6 verrà portato su PC.

Gta 6 su PC: c’è da attendere

In genere, Rockstar ha sempre pubblicato i suoi giochi prima su console, aggiungendo il PC in un secondo momento dopo il lancio iniziale. Lo sviluppatore Mike York, che in precedenza ha lavorato a GTA 5, ha spiegato perché Rockstar e altri sviluppatori di giochi si concentrano sulle versioni per console. Sul suo canale YouTube York Reacts ha rivelato che, spesso, la versione PlayStation del gioco è quella su cui ci si concentra all'inizio, prima del porting su Xbox e poi, mesi o anni dopo, su PC. "Uno dei motivi principali per cui un porting per PC impiega così tanto tempo a uscire dopo il lancio del gioco – spiega lo stesso York – è che gli sviluppatori vogliono realizzarlo al meglio. Devono risolvere tutti i piccoli bug su cui non hanno lavorato".