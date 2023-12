EA Sports FC 24 avrà una nuova competizione esports: ecco quale

Euro 2024 nel mirino di tante nazionali, ma non solo sul rettangolo verde. Perché anche la controparte virtuale giocherà un ruolo fondamentale. Electronic Arts, infatti, ha annunciato che ci saranno delle novità su EA Sports FC 24. Come sempre l’evento Euro 2024 arriverà in-game come aggiornamento gratuito a partire da giugno 2024 per tutti i giocatori PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Le buone notizie, però, non finiscono qui: chiunque abbia giocato a EA Sports FC 24 o lo farà entro il prossimo 16 gennaio, riceverà a partire dal 18 dicembre 2023 uno tra i sei giocatori Uefa Euro 2024.