Vinicious è entrato nel mondo esports brasiliano

Chi sono i Loud

Saliti agli onori della cronaca solo negli ultimi anni, i Loud si sono fatti conoscere principalmente per i risultati conquistati su Valorant, dove hanno conquistato il campionato del mondo nel 2022 a Istanbul, e su League of Legends, dove sono pluricampioni della CBLoL, il campionato brasialiano, e hanno iniziato a farsi conoscere anche internazionalmente con le presenze a Mid-Season Invitational e Worlds.

A sostegno dei giovani gamer

La passione di Vinicious Jr per i videogiochi non è certo nuova. Già qualche tempo fa era stato “beccato” a giocare a Call of Duty su Warzone appena poco prima della finale di Champions League contro il Liverpool nel 2022. “Come amante da tanto tempo dei videogiochi, ho visto l’impatto positivo che possono avere nelle vite e nell’identità dei giovani brasiliani”, ha dichiarato. “Insieme ai Loud potremo produrre numerosi contenuti che incoraggino i giovani gamer a dare precedenza agli studi e supportare al tempo stesso la nuova generazione di atleti, che siano sul campo reale o su quello digitale”.