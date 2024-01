GTA 6: Rockstar trema? Ecco il motivo

Un’attesa durata dieci anni e una strada finalmente in discesa fino al 2025, anno in cui ci sarà l’uscita. Il trailer di GTA 6 annunciato a inizio dicembre ha conquistato tutti e ha inevitabilmente alzato l’hype intorno al nuovo titolo di Rockstar. Tuttavia, dietro l'entusiasmo generale, esiste una discussione crescente e preoccupante: il rischio per la critica che GTA 6 possa non reggere i paragoni con il suo predecessore.