Elon Musk sfida Twitch e YouTube con X

Da quando ha acquistato Twitter, Elon Musk è in missione per rinnovare e trasformare la piattaforma. Il primo passo è stato fatto battezzando il social in X e introducendo molteplici funzionalità con risultati contrastanti. Un’area che sembra promettente, in ogni caso, è quella dello streaming in diretta, con Musk stesso che spesso si trova a trasmettere i gameplay di Diablo 4 a migliaia di spettatori.