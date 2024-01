EA Sports Fc 24: una vecchia stella della Serie A per le Evoluzioni

Socrates prima scelta

La domanda sorge spontanea: chi scegliere per queste Evoluzioni? Socrates è di gran lunga la migliore opzione da utilizzare: con questo aggiornamento potrete trasformare il brasiliano da un giocatore nella media a un’opzione di buon livello per la vostra squadra. Passa da un 89 a un 91 di overall e la sua valutazione di base non è l’unica a superare la barriera dei 90. Le valutazioni di tiro, passaggio e dribbling passano da 80 a 90. È un’opzione davvero solida e vale sicuramente la pena aggiornarla.

Robin van Persie e Ballack: certezze

Anche Robin van Persie finisce nei nostri favoriti. con un overall di 88 che passa a 90 nella sua fase finale. Il +4 al tiro spicca davvero sull’Evoluzione dell’olandese ex Arsenal e Manchester United: le statistiche base del 91 sono già fantastiche, ma questo lo porta a un altro livello. Il 95 di tiro, il 90 di tribbling e l’87 di telocità danno a questa carta una spinta davvero notevole. Un ottimo upgrade. Infine, spazio per Michael Ballack, che guadagna due punti su una valutazione di 87. Il centrocampista tedesco ha già una versione Icon migliore (Thunderstruck, ndr) su EA Sports FC 24, ma l’Evolution è ancora meglio. Continua a leggere su EsportsMag.