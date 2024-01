EA Sports Fc 24: c'è il primo Toty ufficiale, ecco chi è

Il trailer che anticipa l'uscita su EA Sports Fc 24

Il video mostra come “The Striking Viking” venga celebrato come un vero e proprio vichingo, con tanto di pietre runiche e montagne innevate. Un onore che segnerebbe non solo l’ingresso dell’attaccante del Manchester City nel prestigioso undici per la prima volta, ma sarebbe anche il primo norvegese ad essere incluso nel Team of the Year.

Il background di Haaland

L'estate scorsa era già stato utilizzato il video Welcome to Haa-land per annunciare che Erling Haaland sarebbe stato il protagonista della copertina del nuovo EA SPORTS Fc 24. Il filmato è stato pubblicato in collaborazione con Visit Norway e si contraddistingue perché mostra i panorami norvegesi trasformati in Haa-land. Il nuovo teaser sembra essere una continuazione di quel video con diversi riferimenti alla star mondiale norvegese. Tra le altre cose, il video mostra uno scalpello che scolpisce il trofeo Toty, proprio come una pietra runica. Continua a leggere su EsportsMag.