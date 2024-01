EA Sports FC 24: Toty gratis? Ecco come fare

Come di consueto l'arrivo dei Toty , ovvero della Squadra dell'Anno, ha completamente attirato l'attenzione dei giocatori di EA Sports FC 24 . Con l'aggiunta dei centrocampisti della Squadra dell'Anno in Ultimate Team, EA Sports ha rilasciato un obiettivo che offre la carta Dante in versione Toty Honorable Mentions. Si tratta di un'aggiunta piuttosto inaspettata, dato che il giocatore non ha ricevuto una serie di sfide dedicate e fa invece parte dell'ultimo obiettivo basato sul Draft in Ultimate Team.

Come riscattarla su EA Sports FC 24?

La carta vede il difensore del Nizza, squadra francese di Ligue 1 Uber Eats, con una valutazione di 89. Un overall nel complesso positivo per il brasiliano che può fare affidamente su 80 di velocità, 89 di difesa e 89 di fisico. Per ottenere questa speciale versione di Dante in Ultimate Team, i giocatori dovranno giocare sei partite di Ultimate Team Draft. Per giocare in Ultimate Draft, selezionare "Gioca" nella schermata iniziale e poi selezionare Giocatore singolo o Online per iniziare il processo di selezione di una squadra. Questo obiettivo può essere raggiunto in entrambe le modalità. Continua a leggere su EsportsMag.