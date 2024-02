Betclic Apogee parla al femminile: Ylenia Frezza è la prima donna nel team italiano

Per l’ex streamer n°1 di FIFA, oggi apprezzata giornalista di Sportitalia e conduttrice di House Of Calcio, si tratta allo stesso tempo di un ritorno. Nella scorsa stagione, infatti, Ylenia aveva già collaborato con il team di esports con l’“Ylenia on Tour”, un viaggio a tappe negli stadi nato con l’obiettivo di avvicinare il “virtuale” (gli esports) al “reale” (il calcio giocato), raccontando alla community di appassionati di gaming l’atmosfera e le emozioni dell’esperienza dal vivo a un evento sportivo.

Il campionato europeo di calcio 2024 sarà il protagonista dei nuovi contenuti made by Ylenia Frezza & Betclic Apogee. A febbraio partirà infatti EuroStorie, un percorso che ha come destinazione il futuro, ossia UEFA Euro 2024, ma che, di settimana in settimana, guarderà anche al passato.

EuroStorie avrà come argomento principale le edizioni trascorse del torneo, a ciascuna delle quali sarà dedicata una puntata, e le storie dei suoi attori principali, da Yashin a Suárez, da Beckenbauer a Panenka, fino a van Basten, a Totti e ai campioni più recenti. Oggetti, citazioni, immagini, curiosità e la splendida cornice dell’Arena Piola di Milano concorreranno a rendere unico questo nuovo viaggio emozionale.

Ma il nuovo “matrimonio” tra Ylenia Frezza e Betclic Apogee non si limiterà a questo. Dopo aver girato gli stadi d’Italia nella stagione scorsa, Ylenia volerà in Portogallo per raccontare la Liga Portugal Betclic e i principali club protagonisti della massima divisione portoghese. Un racconto al passato che vive di presente e viaggia verso il futuro. Dopotutto, “Ylenia is BACK”.

Originaria di Orte, nel Lazio, Ylenia comincia ad appassionarsi al calcio proprio grazie al popolare videogioco a tema calcistico FIFA (oggi EA Sports FC 24). Da lì, durante la pandemia, debutta con le prime live su Twitch, che in breve tempo la consacrano come la streamer di FIFA più seguita sulla piattaforma, rendendola figura di riferimento del panorama esportivo italiano.

Dagli esports al calcio, poi, il passo è breve. Con l’“Ylenia On Tour” la passione sboccia definitivamente. 11 le tappe di un viaggio che l’ha vista come guida attraverso i “templi” del tifo, dal calcio di provincia alle notti di Champions, dal Sei Nazioni di rugby all’Euroderby tra Milan e Inter, fino alle qualificazioni a UEFA Euro 2024 della Nazionale Italiana di calcio, l’imminente edizione della competizione che sarà protagonista del format EuroStorie.

“Siamo entusiasti di poter aggiungere un tocco femminile al team italiano di Betclic Apogee” – ha commentato Maria Raffaella Micuccio, Country Manager Italia di Betclic – “Crediamo fortemente nel legame tra sport ed esports e che questo possa costituire un traino per il rilancio di entrambi i settori in Italia. Questa “mission” ha già preso il via un anno fa, proprio con Ylenia, con la quale siamo contenti di rinnovare questo sodalizio”.

“L’ingresso di Ylenia va a rinfoltire la già nutrita presenza femminile nel team” – ha aggiunto Gonçalo Brandeiro, CEO e Founder di Betclic Apogee – “Vogliamo continuare a essere un team di riferimento nel panorama esportivo internazionale, mantenendo sempre un occhio di riguardo sull’inclusività, punto cardine del nostro progetto insieme alla qualità dei contenuti e, ovviamente, ai risultati nel competitivo”.