Acer, Esl e Intel insieme per una nuova partnership esclusiva

Per Acer è il momento di fare una significativa full immersion nell’esports con una nuova e rinnovata partnership realizzata in previsione dei prossimi eventi competitivi di Counter-Strike e Dota 2. Intel ha infatti indicato Acer Predator come Original Equipment Manufacturer Partner per gli eventi organizzati dall’Esl Faceit Group nei due titoli menzionati in precedenza. La partnership coprirà i prossimi eventi dell’Esl Challenger, la Dreamleague, l’Esl One e l’Intel Extreme Masters attualmente in corso. A queste si aggiungerà da quest’anno, in quanto parte del rinnovo, anche la Esl Pro League.