EA Sports FC 24: chi aspettarci tra le Future Stars?

Il caso Messi Toty , regalato a gran parte della community per un bug su Ultimate Team, continua a tenere banco nella community di EA Sports FC 24 . Il videogioco, però, inevitabilmente deve andare avanti e nel mirino degli appassionati c’è la prossima promozione: Future Stars . Simile alle precedenti iterazioni dei titoli Fifa, Future Stars mette in evidenza i migliori e più brillanti emergenti del calcio mondiale, che con il loro straordinario talento diventeranno le prossime grandi stelle del firmamento calcistico.

Ancora una promo su EA Sports FC 24

C’è, intanto, una data cerchiata in rosso sul calendario. Secondo Fut Sheriff, noto leaker, la promozione verrà rilasciata venerdì 9 febbraio 2024. Al centro della scena ci saranno i tanti talenti emergenti che hanno dimostrato un alto potenziale, ma che non si sono ancora affermati come campioni. In passato, diversi nomi importanti sono stati inseriti nella lista delle Future Stars: Jude Bellingham, Erling Haaland e Pedri sono solo tre esempi lampanti di giocatori finiti al centro della scena con valori superiori alla media.

Le Future Stars già certe

Diversi giocatori della lista delle Future Stars dell'FC 24 sono trapelati prima della pubblicazione. Tra questi, il prodigio turco Arda Guler del Real Madrid, Cole Palmer del Chelsea, Trinity Rodman dei Washington Spirit e Jérémy Doku del Manchester City. Continua a leggere su EsportsMag.