Karl-Anthony Towns testimonial di NBA Infinite

Novità importanti per gli appassionati della palla a spicchi. NBA Infinite è un gioco mobile PvP in tempo reale che vede al centro della scena la lega di pallacanestro più celebre al mondo, ovvero la National Basketball Association. Gli appassionati possono riunire gli amici per formare una squadra per le partite 3v3 o vedere chi ha davvero il gioco migliore nelle modalità 1v1 e Dynasty 5v5. Le modalità competitive online in tempo reale offrono un'esperienza unica per dispositivi mobili. I giocatori potranno anche collezionare e potenziare un roster da sogno con le attuali stelle dell'NBA.

Due testimonial d'eccezione per l'NBA

Karl-Anthony Towns sarà il primo atleta icona ufficiale del gioco. In qualità di volto di NBA Infinite, Towns sarà presente nel gioco a livello globale insieme ad altri ambasciatori chiave del brando, tra cui De'Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins e Jrue Holiday. Inoltre, l'All-Star dell'NBA Rudy Gobert sarà l'ambasciatore per i mercati europei.

Le dichiarazioni

"NBA Infinite offre alla lega – le parole di Adrienne O'Keeffe, VP of Global Partnerships & Media della NBA - un'opportunità unica per coinvolgere i nostri fan e avvicinarli ai giocatori e alla lega. Non vediamo l'ora di portare l'emozione ai nostri fan in tutto il mondo, in modo che possano competere ovunque e in qualsiasi momento". Soddisfatto anche Josh Goodstadt, Chief Commercial Officer di THINK450, il motore di innovazione e partnership della NBPA: "Level Infinite e Lightspeed Studios – le sue parole - hanno costruito un'esperienza di gioco unica attorno al gioco del basket. Siamo entusiasti di avere così tanti giocatori come ambasciatori del brand e questo riflette la loro passione collettiva. Il gioco, intanto, sarà disponibile a partire dal 18 febbraio sia per Android che iOS.