Twitch, Moonryde di nuovo nella Top 10 italiana

Il 2024 continua a essere un anno interessante per Twitch Italia: dopo l’incremento delle hours watched registrate a gennaio con 14 milioni, il dato aumenta ancora sfiorando i 15 milioni con 14,89 e un picco di 311.517 spettatori contemporanei sui canali della piattaforma di live streaming di Amazon. A guidare la classifica, realizzata grazie all’elaborazione Sensemakers su dati Comscore Social che mette in evidenza l’average minute live viewers, è sempre Gianmarco Tocco “Tumblurr”, da oltre un anno lo streamer più visto in Italia. A gennaio 2024 ha registrato ancora più spettatori, issandosi quasi a 20.000 live viewers nel minuto medio, distanziando di quasi 4 volte il suo inseguitore più vicino, ovvero Dario Moccia.

I cambiamenti alla Top 10

La top 2 è rimasta di fatto immune ai cambiamenti ma al terzo posto è invece tornato Cristiano Spadaccini, conosciuto come “ZanoXVII”, assente dal podio da qualche mese e ritornato adesso grazie ai 5.231 average minute live viewers di gennaio. Dietro ha perso così una posizione Francesco Marzano ma la sorpresa più interessante è Emanuele Nocera “ManuuXO”: salito agli onori della cronaca, ed entrato in Top 10 appena il mese precedente, Nocera ha scalato altre quattro posizioni rappresentando la crescita più imponente, arrivando a 3.976 spettatori contemporanei nel minuto medio. A pochissima distanza da lui SImone Buratti “Grenbaud”, che perde però due posizioni.

La new entry e l’esports

Gli ultimi quattro della classifica sono racchiusi in appena poco più di 300 spettatori di differenza, un’inezia. COmanda al settimo posto Piz, seguito da Freneh (che sale di due posizioni), Karim Musa e Dario Ferracci. Per quest’ultimo, Moonryde, si tratta di un ritorno in Top 10 dopo l’assenza del mese scorso: per lui 2.439 average minute live viewers. Menzione speciale al di fuori della Top 10 per PG Esports LoL, il canale del broadcaster e tournament organizer PG Esports dedicato alla scena competitiva di League of Legends che, grazie al ritorno delle più importanti competizioni, l’LEC europea e il campionato italiano LIT che hanno ricominciato la propria stagione, è tornato a ridosso dei dieci canali più seguiti.