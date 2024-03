Vinícius e Lando Norris: PlayStation ha le idee chiare

Vinícius Júnior e Lando Norris sono ora membri ufficiali dei PlayStation PlayMaker , una rete globale che unisce creator, atleti, artisti, attori, giocatori e star dell’intrattenimento. A legare tutti questi personaggi illustri, la passione per i videogiochi e nello specifico per la PlayStation. Tra le celebrità che fanno parte del programma, infatti, ci sono tanti campioni dello sport come Romelu Lukaku e LeBron James. I due, dunque, proseguono questa tradizione.

Una PlayStation 2 per Vini

L’asso brasiliano, come ha raccontato sui canali ufficiali PlayStation, ha un ricordo speciale quando suo padre – tornato da un viaggio – gli ha regalato una PS2 nuova di zecca. E parte della sua passione per il calcio derivi proprio dai videogiochi. Ancora oggi, Vinícius continua a divertirsi con la sua PlayStation 5. “La Play – le sue parole – mi ha sempre portato gioia e mi ha tenuto in stretto contatto con famiglia, amici e fan”.

Gran Turismo tra i videogiochi di Norris

Discorso pressocché identico per Lando Norris, che ha ricevuto la console da bambino come regalo. Il pilota della Mclaren sfidava suo padre e suo fratello in vari videogiochi. Il suo preferito? Gran Turismo 3, videogioco che lo ha avvicinato al mondo dei motori. Sebbene le sue passioni videoludiche siano cambiate nel tempo, con Norris che ora si dedica principalmente all’iRacing insieme a Max Verstappen, continua comunque a giocare con la sua console. Un modo come un altro per rilassarsi tra un gran premio e l’altro, con la Formula 1 che brucia tante energie.