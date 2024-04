Jannik Sinner sarà giocabile su TopSpin 2K25?

Manca sempre meno all’uscita di TopSpin 2K25 , videogioco di simulazione tennistica. A 13 anni di distanza dall’ultima volta e cavalcando quella che ormai è diventata una passione smisurata, soprattutto in Italia dopo i successi di Jannik Sinner , dal prossimo 23 aprile tutti i giocztori potranno toccare con mano un titolo che sembra interessante. Tra i punti di forza di TopSpin 2K25, la possibilità di giocare tutti i tornei dello Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, ndr). Le novità, però, non finiscono qui. Perché ci sarà spazio anche per i Masters 1000, tra cui quello di Roma con gli Internazionali d’Italia, e le Nitto ATP Finals di Torino.

TopSpin rinnovato e al passo con i tempi

I player, dunque, potranno essere protagonisti sui campi che hanno fatto la storia del tennis in alcune modalità che ricordano l’altra serie fortunata di Take Two. Dalle semplici esibizioni fino a scalare la vetta del ranking ATP in MyCareer. TopSpin 2K25 ha deciso di puntare sul tennis in maniera decisa e proverà ad alzare l’asticella rispetto al passato. I tennisti giocabili, invece, saranno 24 tra uomini, donne e leggende di ogni epoca. A guidare la carovana delle icone della racchetta, spazio a Roger Federer. Lo svizzero, in ogni caso, sarà in buona compagnia con Serena Williams Pete Sampras, Andre Agassi e John McEnroe.

Jannik Sinner assente?

Al momento, nessuna menzione per Jannik Sinner che non dovrebbe essere nel roster di tennisti giocabili. In TopSpin 2K25 non c'è ancora traccia del ventunenne di San Candido, reduce dalla vittoria nel Masters 1000 di Miami contro Grigor Dimitrov e nuovo numero 2 del ranking ATP. Non sono escluse novità a stretto giro o eventuali DLC. Stesso discorso per Rafael Nadal e Novak Djokovic, mentre l'Italia sarà comunque rappresentata da Matteo Berrettini che figurerà nel videogioco.