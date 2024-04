Fifa pronto a rivedere la luce?

Il divorzio tra Fifa ed Electronic Arts ha avuto un grande impatto sul mondo dei videogiochi. Il lancio di EA Sports FC 24 , nuova incarnazione della sua serie sportiva che ha visto la luce a partire da settembre 2023, ha fatto capire alla concorrenza chi sarà il colosso da abbattere nei prossimi anni. La Fifa , però, ha deciso di non gettare la spugna ed è già a lavoro per avere un videogioco calcistico in grado di combattere il dominio di Electronic Arts.

Take Two in vantaggio per il nuovo Fifa?

C’è grande curiosità, dunque, su chi raccoglierà il testimone da EA. Le voci più accreditate parlano di un accordo con Take-Two, che dopo i videogame incentrati su tennis, basket, golf e wrestling avrebbe tutte le carte in regola per dar vita a una simulazione calcistica di rilievo. Difficile, se non impossibile, che Konami possa decidere di abbandonare la saga eFootball per saltare dall’altra parte della barricata. Il publisher nipponico, infatti, ha investito un gran numero di risorse nel rebranding di Pro Evolution Soccer in ogni sua sfaccettatura, esports compreso.

Strada in salita

La Fifa, intanto, che governa lo sport del calcio potrebbe avere già pronta la strategia per contrastare Electronic Arts. Non ci sono certezze all’orizzonte, ma i social negli ultimi giorni si sono scatenati. L’hashtag #Fifa2KFC è diventato virale su X. Il motivo? Kurakasis, insider famoso che ha anticipato diverse uscite di videogiochi, tra cui Marvel Rivals, ha rilanciato un post annunciando l’uscita imminente del nuovo videogioco di simulazione calcistica targato Take Two. Continua a leggere su EsportsMag.