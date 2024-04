EA Sports FC 25: cosa sappiamo del nuovo videogioco?

EA Sports FC 24 per i player è stato quasi un giro sulle montagne russe. I picchi non sono mancati, così come qualche scivolone di troppo. Fattori che ha inevitabilmente hanno condizionato il primo capitolo della serie targata EA Sports dopo l’addio a Fifa. La domanda, dunque, sorge spontanea: cosa dobbiamo aspettarci nel nuovo capitolo della serie? Il primo capitolo del franchise ha ricevuto recensioni contrastanti a causa di diversi problemi di gameplay, che hanno reso molti pessimisti su ciò che potrebbe riservare il futuro.

Ripartire dall’IA

Tuttavia, i primi dettagli sul nuovo gioco stanno iniziando a emergere e stanno ridando speranza a una community come quella di EA Sports FC comunque incuriosita. Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma FC 25 avrà nuove funzionalità e miglioramenti rispetto a quelle attuali. A partire dall’IA, croce e delizia del gioco. Pur non potendo verificare le informazioni o l’affidabilità della fonte, la presunta revisione dell’intelligenza artificiale vedrà i giocatori non controllati in campo diventare più intelligenti rispetto ai titoli precedenti e adattarsi di conseguenza alle diverse situazioni in campo. La nuova IA, inoltre, sempre secondo i rumors sarà in grado di leggere il pericolo dai contrattacchi in arrivo e di adattare le proprie tattiche difensive in base alla situazione e agli eventi passati. Continua a leggere su Esportsmag.