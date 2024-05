L'esports incorona Lecce e Cagliari

Club di Serie A: Lecce e Cagliari leader

Tra i Club di Serie A, che partecipano alla eSerie A di EA Sports FC 24, il Cagliari emerge come il leader per numero di like con 68.237, seguito dal Lecce con 30.774 e dal Bologna con 13.558. Questi dati testimoniano un aumento significativo dell’interesse del pubblico verso il calcio virtuale in Italia. Inoltre, il Cagliari primeggia anche nel numero di commenti, raggiungendo quota 1.424, distaccando nettamente il Lecce (390 commenti) e l’Udinese (221 commenti). La fanbase sarda si distingue anche per il sentiment positivo verso il club, con un 75% di apprezzamenti, seguita da Lecce (70%) e Hellas Verona (68%). Continua a leggere su Esportsmag.