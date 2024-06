Cristiano Ronaldo volto del nuovo competitor di EA Sports FC 24?

L’eterno dualismo tra EA Sports e Konami sta per implodere? No, almeno per il momento. Ci vorrà ancora del tempo per scalfire le certezze di EA Sports FC 24 ed eFootball, ma c’è un nuovo competitor sulla scena. Si tratta di UFL, gioco disponibile in beta ancora per qualche ora, che sarà free to play quando farà il proprio esordio definitivo sul mercato. Sviluppato da Strikerz, publisher bielorusso, UFL ha già trovato un partner di eccezione per il lancio: Cristiano Ronaldo. Il giocatore ex Real Madrid e Juventus, oggi all’Al Nassr, è il volto principale del videogioco che si propone come mina vagante.