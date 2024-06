Tumblurr trascina il boom di spettatori su Twitch Italia a maggio

Per la prima volta dopo tre mesi e un trend che sembrava dovesse continuare a essere negativo, nel mese di maggio Twitch registra un incremento di spettatori medi, sia in termini di average minute live viewers che come picco, secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Comscore Social. A maggio infatti l’indice AMA è salito da 84.974 a 118.046 spettatori nel minuto medio, mentre il picco medio è cresciuto di oltre 60.000 spettatori in totale. Un risultato forse inaspettato e imprevisto, ancor di più se si considera che le ore trasmesse dagli streamer sono state superiori di appena 200 unità con 8.840 ore. Salite di oltre 1 milione invece le ore viste dagli spettatori, a conferma dell’inversione di trend.

Tumblurr intoccabile

In vetta alla classifica dei 10 streamer italiani più visti e seguiti si conferma per l’ennesima volta Gianmarco Tocco “Tumblurr”. Questa volta però supera persino sé stesso, più che raddoppiando i 21.000 spettatori nel minuto medio del mese precedente: a maggio supera quota 47mila, registrando in termini di ore viste la cifra di 2,5 milioni. Per fare un paragone, il secondo in classifica è Emanuele Nocera “ManuuXO”, salito di tre posizioni, ma con appena 6.318 spettatori all’indice AMA. Chiude il podio Dario Moccia, che scende di una posizione con 5.488 spettatori nel minuto medio.

Tutto immutato

Il resto della classifica della Top 10 non racconta nulla di diverso rispetto al mese precedente, almeno in termini di personalità presenti. L’unica differenza è l’ordine in cui si presentano con The Real Marza e Grenbaud che perdono entrambi una posizione, scendendo rispettivamente in quarta e quinta posizione. Dietro di loro rimane al sesto posto ZanoXVII, mentre Karim Musa, Dario Ferracci e Freneh ottengono tutti una posizione in più. Guadagno che arriva a discapito di Riccardo “Piz” Pizzinelli, che chiude ultimo con 1.876 average minute live viewers