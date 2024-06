Euro 2024: EA Sports FC 24 ha già incoronato la vincente

Alla vigilia di un match importante per l’Italia, che affronterà la Spagna dopo la vittoria per 2-1 sull’Albania, EA Sports ha provato a giocare di anticipo per la vittoria di UEFA Euro 2024 . Grazie all’avanzato motore Frostbite e alla tecnologia HyperMotionV, EA Sports FC 24 ha utilizzato la modalità Torneo ufficiale per creare oltre 100 simulazioni di tornei per prevedere chi si aggiudicherà il premio più ambito del calcio internazionale europeo.

EA Sports FC 24 premia l’Inghilterra

Il responso non è stato clamoroso, ma se dovesse concretizzarsi potrebbe contribuire a riscrivere la storia del calcio. Il videogioco, infatti, ha simulato l’intero torneo dalla fase a gironi alla finale e ha stabilito che l’Inghilterra, dopo 58 anni dall’ultima vittoria internazionale, alzerà il trofeo. Lo farà all’Olympiastadion di Berlino nella finale di UEFA Euro 2024 del 14 luglio battendo proprio i padroni di casa della Germania. Questo, dunque, lo scenario di EA Sports FC 24, con i tifosi inglesi che sperano in un epilogo simile, soprattutto dopo la finale persa in casa a Wembley proprio contro l’Italia ai calci di rigore.

L’Argentina e non solo: tutti i vincitori pronosticati da EA Sports

Le previsioni di Electornic Arts, intanto, non sono da sottovalutare. Nel 2010, infatti, il publisher aveva correttamente predetto la vittoria della Spagna (al primo successo in un Mondiale, ndr), per poi indovinare il trionfo della Germania nel 2014 e quello della Francia nel 2018. A chiudere il cerchio, anche l'Argentina nel 2022 nei Mondiali in Qatar al cospetto della Francia.