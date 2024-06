EA Sports FC 24: vacanze lontane per l'esports

Italia e Obrun all’Europeo

Come sempre, ci sarà una rappresentanza di giocatori italiani in entrambe le competizioni. Z partire dall’Europeo, con la eNazionale guidata da Francesco “Obrun” Tagliafierro che proverà a strappare alla concorrenza il primo titolo per l’Italia. La data cerchiata in rosso è quella del 7 luglio, e così come l’FC Pro World Cup, sarà la Germania ad ospitare l’evento. Ad attendere il player che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Hellas Verona, intanto, c’è Andreas “AndreasAa” Aarstad della Norvegia. Nel tabellone a eliminazione diretta anche Danimarca, Turchia, Israele, Spagna, Ucraina e ovviamente la Germania. Tra gli eliminati illustri, Levi “LevideWeerd” Weerd per l’Olanda e Donovan “Tekkz” Hunt per l’Inghilterra.

Tre player italiani ai Mondiali

L’FC Pro World Championship, invece, vedrà ai nastri di partenza Il Monza di Lucio “HHzers” Vecchione e la Fiorentina di Francesco “Virgil” Allocca. Le due finaliste della eSerie A, con i brianzoli che poi hanno strappato lo scudetto virtuale alla concorrenza, difenderanno i colori dell’Italia nel Mondiale di EA Sports FC 24, che vedrà un altro player tra i protagonisti: Andrea “Montaxer” Montanini del Lorient, fresco campiona di Francia nell’ultima eLigue1 Uber Eats.