Twitch, flessione a giugno ma Tumblur sempre più primo

Dopo un mese in crescendo in cui sembrava che il trend degli spettatori di Twitch in Italia potesse invertire la rotta, a giugno i canali italiani della piattaforma viola di Amazon subiscono una nuova leggera flessione, secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Comscore Social. Nel mese di giugno le ore viste sono scese di quasi 700.000 unità, da 11,5 milioni a 10,8, mentre la media totale è calata da 118.000 viewers a 111mila. In controtendenza invece il picco di spettatori che ha superato addirittura le 210.000 unità contro il massimo di 188.000 registrato a maggio.

La vetta non si cambia

Ancora una volta in vetta alla classifica degli streamer più seguiti in Italia c’è ovviamente Gianmarco Tocco “Tumblurr”, come sempre da quando esiste questa rilevazione. Per lui 43.186 spettatori nel minuto medio contro gli appena 5.741 del secondo e i 4.887 del terzo, che corrispondono questo mese a due persone differenti: il primo è Francesco Marzano “TheRealMarza”, mentre il secondo è di Simone Buratti “Grenbaud”. I due hanno infatti guadagnato entrambi due posizioni salendo sul podio e scalzando Dario Moccia, sceso al quarto posto, ed Emanuele Nocera, al quinto posto.

Il ritorno dei Pokémon

La seconda parte della classifica non si è invece modificata di molto se non fosse per Alessandro Pagliari “Freneh”, unico che è riuscito a guadagnare persino tre posizioni con 2.846 average minute live viewers che gli valgono il terzo posto. Dietro di lui Zano, Karim Musa e Piz, dal settimo al nono posto, tutti con una posizione in meno rispetto al mese precedente. Al decimo e ultimo posto della Top 10 invece il ritorno di un abitué della classifica, Francesco Cilurzo “Cydonia”, streamer e content creator tra gli altri della scena competitiva di Pokémon.