Sarà Bellingham l'uomo copertina di EA FC 25?

I rumors intorno al prossimo EA Sports FC 25 cominciano a essere sempre più insistenti. C’è un qualcosa, però, che sta catalizzando l’attenzione degli appassionati nelle ultime ore: chi sarà l’uomo copertina di quest’anno. Nella scorsa stagione era toccato a Erling Haaland prendersi la scena nel videogioco che ha riscritto una pagina di storia, vista la rottura della serie Fifa. Con il reveal ufficiale atteso nelle prossime settimane, non passerà molto tempo prima di scoprire cosa EA Sports ha in serbo per il prossimo capitolo del videogioco di calcio più giocato al mondo.

Dopo Mbappe e Haaland

Come sempre, la fuga di notizie sembra aver premiato nuovamente FutSheriff. Il noto leaker ha lasciato intendere tramite un post su X che il nuovo volto di EA Sports FC 25 potrebbe essere proprio Jude Bellingham, reduce da una stagione monstre con il Real Madrid in termini realizzativi e non solo. Se il leak dovesse rivelarsi corretto, ciò significherebbe che Erling Haaland, attaccante del Manchester City, che è stato verrà sostituito dopo appena una edizione. L’attaccante norvegese ha preso il posto di Kylian Mbappé come star di copertina nella scorsa stagione.

Bellingham impatto devastante

Una scelta, in ogni caso, non proprio casuale. Il centrocampista nato a Stourbridge ha vissuto una stagione impressionante al Real Madrid, vincendo La Liga e la Champions League. Domenica, intanto, Bellingham potrebbe sollevare al cielo anche la coppa di Euro 2024 nella finale contro la Spagna e di diritto diventerebbe il candidato numero uno anche per il Pallone d’Oro. Continua a leggere su Esportsmag.