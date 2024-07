Manchester City: i videogiochi come strumento di promozione

Contenuti dal ritiro del Manchester City

Progettata con il supporto di Karta, la mappa vedrà i giocatori competere per scalare le classifiche in intensi match uno-contro-uno, con le loro posizioni che cambiano costantemente in base alle prestazioni. I vincitori salgono alla arena superiore, mentre i perdenti scendono a quella inferiore. Un campione viene incoronato vincendo l’ultimo round nell’arena uno. Per celebrare il lancio, il club rilascerà contenuti sui propri canali durante il tour prestagionale della prima squadra maschile negli Stati Uniti, con attivazioni speciali previste in occasione della prima partita del City contro il Celtic Football Club a Chapel Hill, North Carolina.

Strategia vincente

La mappa creativa di Fortnite rappresenta l’ultimo sviluppo nella strategia del club nel gaming ed esports. Un’area di crescente interesse per il brand negli ultimi anni. Gli sforzi per coinvolgere tutte le parti in causa hanno visto il City creare esperienze su misura e opportunità di coinvolgimento personalizzate. Non solo collaborazioni co-branded uniche, ma soprattutto l’implementazione di squadre professioniste in titoli come Fortnite e canali di contenuti dedicati. Continua a leggere su EsportsMag.