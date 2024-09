Rainbow Six, i Macko Esports tornano con un roster italiano

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Frase scontata e ripetuta fino allo sfinimento, ma che serve a inquadrare la situazione: I Macko Esports tornano su Rainbow Six Siege e lo fanno con un roster completamente italiano. Edoardo “T3b” Treglia, Luigi “Gemini” Ferrigno, Alessio “Aqui” Aquilano, Lorenzo “Lollo” Masuccio e Mario “Dora” Manzato. Il meglio che l’Italia ha da offrire in un quintetto di comprovata esperienza che ha maturato già diverse esperienze nel Gotha di Rainbow Six. T3b e Lollo sono stati compagni di squadra nei Wylde nello Stage 1 di European League, mentre Gemini recentemente ha indossato la maglia dei G2. Aqui, invece, è stato tra i protagonisti della cavalcata dei Mkers fino alla qualificazione al Six Invitational del 2021.

Macko: si torna agli albori

Dietro un progetto così ambizioso c’è la mano del CEO Antonio “Macko” Todisco, atterrato nel mondo esports proprio con Siege nel 2020. I successi non sono mancati, con l’organizzazione pugliese che ha messo in bacheca due PG Nationals Winter e diverse partecipazioni all’European Challenger League. Un curriculum, dunque, di tutto rispetto. Il ritorno è maturato quasi per caso. Perché il competitivo di Rainbow Six si è evoluto negli anni e l’European League non ha più un sistema meritocratico, ma per farla breve, ha quasi un sistema a franchigie: senza retrocessioni e senza la possibilità di qualificarsi al piano superiore come succedeva con la Challenger League, una sorta di Serie B. Il sistema messo in atto da Ubisoft, però, consente a tutte le squadre di poter centrare l’accesso ai Major tramite dei tornei di qualificazione, dove confluiscono anche le organizzazioni di EL.

T3b non nasconde l’entusiasmo

A spingere i Macko a rientrare su Siege ci ha pensato Edoardo “T3b” Treglia: “Dopo l’addio ai Wylde – le sue parole ai nostri microfoni – eravamo alla ricerca di un’organizzazione. Con Antonio (Todisco, ndr) ho un rapporto di amicizia viscerale ed è stata la prima persona che ho contattato per questo nuovo progetto. Abbiamo le idee chiare: vogliamo vincere tutti i tornei Tier 2 per riuscire a qualificarci al prossimo Major e perché no anche al Six Invitational. Ovviamente a febbraio, quando ci sarà la possibilità, cercheremo di arrivare in European League con questo roster per coronare finalmente il sogno della community, ovvero quello di avere un roster tutto italiano ai piani alti”. Continua a leggere su Esportsmag.