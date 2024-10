Hmble e Deloitte, l'esports accoglie una nuova partnership

Il 2024 degli Hmble continua a riservare gradite novità per i loro tifosi. Dopo la qualificazione, la prima e storica, al mondiale di Brawl Stars che si giocherà a Helsinki dall’1 al 3 novembre 2024, ottenuta da campioni europei, per l’organizzazione con base a Torino arriva un’altra importante notizia: la partnership stretta con Deloitte, azienda di servizi di consulenza da oltre decine di miliardi di fatturato all’anno.

Un settore dinamico

Il connubio tra Deloitte e esports non è del tutto nuovo. L’azienda ha già fornito i suoi servizi in numerosi report, studi e ricerche sul settore sia a livello internazionale che “locale”, grazie alla sua presenza in oltre 150 paesi nel mondo. La società fa inoltre parte delle cosiddette Big Four, cioè le quattro più grandi aziende di revisione. Ma perché entrare nel settore degli esports in Italia? “Vogliamo cogliere il notevole potenziale di evoluzione dell’industria degli esports, un settore da sempre molto dinamico e che punta in particolar modo ai più giovani”, ha dichiarato Paolo Galletti, People & Purpose leader di Deloitte Central Mediterranean. “Attraverso questa partnership vogliamo portare nel mondo del gaming i valori fondamentali in cui il nostro network si identifica profondamente, dando il contributo per creare un impatto positivo sulla società e raggiungere un successo sostenibile grazie all’impegno e all’entusiasmo delle nuove generazioni”.

Più sensibilizzazione

La collaborazione tra Hmble e Deloitte troverà la sua prima attivazione proprio in vista del mondiale di Brawl Stars. Sono previste una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di integrare i valori di Deloitte nel mondo del gaming attraverso le attività di Hmble. Tra queste, oltre la classica presenza del logo dell’azienda sulla maglia da competizione, ci saranno iniziative di sensibilizzazione sul mondo del gaming durante i vari eventi fieristici a cui parteciperanno gli Hmble e anche tramite la produzione di vari contenuti. “Hmble si impegna da sempre nella promozione di un ambiente di gioco positivo, al fine di rendere il mondo del gaming sicuro e accogliente per tutti”, ha affermato Alex Yi Wang, ceo di Hmble. “Siamo entusiasti di poter condividere questo viaggio con un partner come Deloitte con cui abbiamo da subito visto un’affinità di valori e una comunione di intenti”.