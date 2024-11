Taylor Fritz ha un videogioco preferito: ecco quale

Negli ultimi mesi, Taylor Fritz è stato spesso al centro delle cronache sportive per i risultati legati al tennis. Oltre ad aver raggiunto l’ultimo atto agli US Open, l’attuale numero 4 del ranking ATP è arrivato in fondo anche alle ATP Finals di Torino. In entrambe le circostanze, però, ha dovuto fare i conti con l’uragano Jannik Sinner, che è riuscito a superarlo in entrambe le circostanze. In un continuo gioco di specchi, videogiochi e sport da sempre intrecciano i loro destini. E proprio il tennista a stelle e strisce, in piena off-season, nelle ultime ore è stato pizzicato su Twitch in una sessione di League of Legends.

Fritz e League of Legends: legame viscerale

Una scelta non proprio casuale, visto che negli ultimi mesi ha frequentato tante arene indoor, ma non ma non per allenarsi o competere con la racchetta in mano. Fritz, infatti, recentemente ha seguito da vicino i Worlds di League of Legends. "È una delle cose che mi piace fare quando non gioco a tennis: mettermi alla prova e competere in un altro modo", le sue parole. L’evento di Londra, andato in scena alla O2 Arena, non è stato sponsorizzato da partner o marchi legati a Fritz. È stata una scelta personale: voleva vedere dal vivo i migliori giocatori del mondo. "L’arena era gremita - ha proseguito - è stata una delle esperienze più incredibili che abbia mai vissuto".

Una regola da non infrangere

Fritz non è solo uno spettatore, ma un appassionato giocatore di League of Legends e nelle sue partite ricopre il ruolo di jungler e recentemente ha mostrato con orgoglio il suo ranking di Emerald IV in League of Legends, scherzando sul fatto che questo tipo di contenuti fosse ciò per cui i suoi follower lo seguono. C'è, comunque, una regola fondamentale da non infrangere: mai giocare prima delle partite. "Può sembrare strano, ma il gioco – e soprattutto il ruolo che interpreto – è molto impegnativo dal punto di vista mentale".