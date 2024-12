Fortnite: non è ancora passato di moda

Fortnite continua a dimostrarsi dominante negli eventi live e questa volta ha superato la soglia di 11,6 milioni di giocatori in contemporanea registrati durante The Big Bang, l’evento che aveva visto Eminem come protagonista. In quell’occasione i giocatori avevano assistito al debutto di LEGO Fortnite e al Fortnite Festival, concludendo con il rapper che distruggeva il palco, rendendo lo show uno dei concerti più visti nella storia del gioco.

Un’esperienza senza precedenti su Fortnite

Nel nuovo evento live i giocatori si sono radunati al centro della mappa, nel Doggpound, il quartier generale di Snoop Dogg nel gioco. A quel punto torri gigantesche sono emerse dall’acqua, in un richiamo al celebre evento del Capitolo 2, dove Mida utilizzava colonne simili per contrastare la tempesta e salvare l’isola. L’evento ha preso vita con l’ingresso di Snoop Dogg, accompagnato dalle sue iconiche Cadillac saltellanti, seguito da Eminem e Ice Spice, che si sono esibiti in scenografie diverse. Oltre al cast stellare di rapper di diverse generazioni, l’evento ha reso omaggio a Juice WRLD, permettendo a tutti i giocatori di ottenere gratuitamente la sua skin, in tributo alla sua eredità musicale e alla sua carriera straordinaria. Ben oltre la soglia dei 14 milioni di giocatori collegati simultaneamente: numeri pazzeschi.

Un nuovo capitolo, un nuovo inizio

Nel gran finale, inoltre, sono comparsi Agent Jonesy e Hope, due figure centrali nella narrativa del gioco, che hanno accompagnato i giocatori verso una nuova mappa. Questa rappresenta il punto di partenza per le partite del Capitolo 6, ambientate in un’originale cornice a tema giapponese, in arrivo già da questo mese. Fortnite, dunque, si conferma non solo un fenomeno di intrattenimento, ma anche un pilastro dell’industria videoludica, capace di unire storytelling, innovazione e musica in esperienze immersive che coinvolgono milioni di persone in tutto il mondo. Con eventi come questo, il gioco di Epic Games continua a ridefinire il confine tra videogioco e spettacolo, consolidando il suo ruolo come icona culturale globale.