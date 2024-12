Palermo: torna la Rosanero Esports Challenge

Dopo il successo dell’edizione 2021, che ha consacrato il talento di Marco “EjGambo” Gammino, pronto a vestire la maglia dell’Udinese nella prossima eSerie A, la Rosanero Esports Challenge si prepara a tornare in scena lunedì 23 dicembre. Il torneo si conferma una tappa cruciale per lo sviluppo del progetto esport targato Palermo, che rappresenta una piattaforma di lancio per giovani promesse e occasione di rilancio per professionisti affermati. L’iniziativa si inserisce nel panorama competitivo di EA Sports FC 25, consolidando l’impegno del club rosanero in un settore in continua espansione.

Il Palermo punta sui talenti

Per il Palermo l’obiettivo è chiaro: scoprire nuovi talenti da vestire con la maglia rosanero e rafforzare il proprio brand anche nel mondo virtuale. “Vogliamo avvicinare tifosi e appassionati di calcio – le parole di Gabriele Ingrassia, vice presidente di Cyberground Gaming, organizzazione al fianco dei rosanero ormai da diversi anni – a un progetto noto per la crescita di talenti come Luconegua, Flokox e Mexican, ora nell’élite italiana di EA FC. Per celebrare il Natale, abbiamo deciso di regalare alla community un’occasione unica, con un premio speciale anche per il secondo classificato: uno sconto del 30% sullo store online del Palermo”.

Fare bene anche in BeSports

Il progetto esports dei rosanero, intanto, punta a crescere in sostenibilità e internazionalizzazione, seguendo la traiettoria di successo della società di proprietà del City Group. “Sono orgoglioso – prosegue Ingrassia – in particolare dal reparto marketing con la vittoria del SFS Awards. Ringrazio la società per il costante supporto a me e a Cyberground Gaming, che ci consente di portare avanti con passione questo progetto avviato nel 2019”. Idee chiare anche in vista della stagione competitiva: Non vediamo l’ora di partecipare alla nuova edizione di BeSports (il campionato ufficiale di Serie BKT, ndr) con Nicolò “BomberMaltese” Maltese, già confermato alla Palermo Comic Convention. Annunceremo nuovi ingressi e altre novità all’inizio del 2025”.