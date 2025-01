MediaWorld Predator League: Successo straordinario per la prima edizione!

MILANO - Si è conclusa con grande successo la prima edizione della MediaWorld Predator League, il torneo esclusivo di Fortnite organizzato da Predator Gaming e MediaWorld, in collaborazione con PG Esports. L'evento ha coinvolto la community italiana di Fortnite, registrando un’enorme partecipazione e un alto tasso di engagement, consolidandosi come uno degli appuntamenti più attesi per i fan del gaming.