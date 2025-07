Montecatini Terme, in collaborazione con Lucca Comics & Games, diventa capitale degli esports

Montecatini Terme 8 luglio 2025 - Nell’ambito del progetto, il progetto che si propone di ampliare la proposta di- fatta di grandi eventi, mostre, premi, residenze artistiche, progetti educativi e molto altro - durante tutto il corso dell’anno, nasce una collaborazione continuativa con il. Dopo le finali disputate presso Unicredit Pavilion, Teatro Ciak a Milano, Teatro Olimpico, Cinecittà World a Roma e Napoli presso la Mostra d'Oltremare, Montecatini Terme si prepara ad accogliere un evento senza precedenti capace di unire tradizione e innovazione:- massima competizione ufficiale italiana dedicata al celebre videogioco di Riot Games.Si partirà con il primo evento: appuntamento che eleggerà il campione della stagione “Summer Split” 2025. Un evento spettacolare, accessibile e innovativo, che parla alle generazioni Z e Alpha, ma che punta anche a coinvolgere famiglie, curiosi e appassionati, trasformando Montecatini in una vera capitale del futuro.Per tre giorni, la città termale si trasformerà in un hub nazionale del gaming competitivo, ospitando non solo le fasi decisive del torneo, ma anche un ricco calendario di eventi, attività interattive e intrattenimento per tutte le età.Una vera e propria, che farà rivivere luoghi simbolo di Montecatini, come il Teatro e il complesso termale, tutto questo in una veste nuova e sorprendente.Chiaro l’obiettivo dell’iniziativa, che punta sulla valorizzazione del patrimonio urbano, con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni di visitatori generando un indotto positivo per la città, che diventerà punto di riferimento nazionale per questo interessantissimo target di pubblico.“Con questo progetto vogliamo ridare vita agli spazi della città, raccontarli attraverso linguaggi contemporanei e costruire un legame duraturo tra territorio e nuove comunità – ha commentato, sindaco della città - Montecatini ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione innovativa, giovane e culturalmente vivace”.Le finali del Campionato Italiano di League of Legends – giunto all’ottava edizione e seguito da milioni di spettatori – offriranno un’esperienza immersiva, grazie anche a una gaming area che fungere da fan zone dedicata a tutti gli appassionati e non, in cui potersi immergere in esperienze di socializzazione e scoperta all'insegna del gaming.“Siamo onorati di essere ospiti di Montecatini Terme per queste finali nazionali. – ha dichiarato Pier Luigi Parnofiello, CEO & Founder di PG Esports - Attraverso questo importante accordo, ed il supporto di Lucca Comics & Games, ci prepariamo ad offrire un'esperienza immersiva e innovativa capace di valorizzare la città, attraverso la proposizione di un format adatto ad un pubblico giovane e dinamico”.Il progetto si inserisce nel programma Lucca 365, l’iniziativa di Lucca Comics & Games, il più grande Festival d’Occidente, che ha come obiettivo quello di portare lo spirito dell’evento oltre i confini di Lucca e lungo tutto l’anno, creando ponti tra territori, industrie creative e nuove forme di narrazione.“Lucca Comics & Games è più di un festival. - commenta Emanuele Vietina Direttore Lucca Comics & Games - Lucca 365 ne è il sistema, la sua dichiarazione di intenti. Le finali di LIT a Montecatini saranno contenuti in streaming ed eventi dal vivo, per una nuova serie di iniziative che, arrivando in una città iconica del turismo italiano come Montecatini, sapranno coniugare in modo innovativo welfare culturale e della persona le con le più moderne e influenti forme di storytelling delle industrie creative.”Primo appuntamento nella città termale, dunque, il prossimo 12 e 14 settembre per scoprire chi sarà il campione della stagione “Summer Split” 2025, un evento che si ripeterà anche nei prossimi anni. Per tutte le informazioni https://pge.gg/lit/