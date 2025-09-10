Football Manager 26, quante novità: svelata la data d'uscita e la nuova interfaccia utente

Football Manager, introdotto anche il calcio femminile

sarà disponibile su tutte le piattaforme a partiree consentirà agli appassionati di calcio di scrivere la loro storia ponendoli al centro del gioco più bello del mondo. Sviluppato utilizzando per la prima volta il motore graficorinnova completamente l'esperienza manageriale e stabilisce un nuovo standard per l'iconica serie firmata Sports Interactive™ e SEGA©. Ogni partita adesso risulta ancora più intensa e spettacolare grazie alle, basate su movimenti reali, e a una veste grafica del campo aggiornata. FM26 offre un livello di realismo superiore, con la Premier League disponibile ora su licenza, che contribuisce a creare lo scenario ideale per questa nuova era della serie.

L'introduzione del calcio femminile apre le porte a un mondo di nuove possibilità. Integrato alla perfezione all'interno dell'ecosistema di Football Manager, si forma così un unico universo calcistico. Questo debutto è accompagnato dal database più completo mai realizzato e da una vasta gamma di competizioni su licenza, che saranno svelate nelle prossime settimane.