Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La Roma lancia il profilo Instagram ESports: "L'attesa è finita"

Sui social, inaugurato il nuovo account dedicato al team che rappresenta il club della famiglia Friedkin nel mondo dei videogiochi
La Roma lancia il profilo Instagram ESports: "L'attesa è finita"
1 min

L'AS Roma lancia ufficialmente il nuovo profilo Instagram interamente dedicato al team ESports che rappresenta il club giallorosso nel mondo dei videogiochi, con particolare riferimento ai gamer che saranno impegnati con FC26, in uscita in questi giorni per Play Station e XBox.

La Roma lancia il profilo Instagram del team ESports

"L'attesa è finita, oggi lanciamo ufficialmente il profilo Instagram dell'AS Roma ESports", scrive in un post l'AS Roma sui propri canali ufficiali, lanciando il nuovo account riservato al team giallorosso di ESports. Nel giro di due ore, già ampiamente superati i 2.000 follower sul profilo appena creato dalla società capitolina.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Esports

Da non perdere

Le certezze di GasperiniLa crisi di Dovbyk