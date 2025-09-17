La Roma lancia il profilo Instagram ESports: "L'attesa è finita"

L'AS Roma lancia ufficialmente il nuovo profilo Instagram interamente dedicato al team ESports che rappresenta il club giallorosso nel mondo dei videogiochi, con particolare riferimento ai gamer che saranno impegnati con FC26, in uscita in questi giorni per Play Station e XBox.
La Roma lancia il profilo Instagram del team ESports
"L'attesa è finita, oggi lanciamo ufficialmente il profilo Instagram dell'AS Roma ESports", scrive in un post l'AS Roma sui propri canali ufficiali, lanciando il nuovo account riservato al team giallorosso di ESports. Nel giro di due ore, già ampiamente superati i 2.000 follower sul profilo appena creato dalla società capitolina.