“Esports per Tutti”: la rivoluzione che trasforma lo sport e gli esport in strumenti di rinascita nei penitenziari italiani

In un angolo dove normalmente si parla di regole e restrizioni, qualcosa di straordinario sta avvenendo. All’ Istituto penitenziario di Castrogno , a Teramo, due grandi menti – Pierpaolo D’Ambrosio e Gabriele Moretti di Abruzzo Esports – hanno realizzato ciò che nessuno aveva mai osato fare: portare ufficialmente gli esport dentro un carcere italiano come strumento di crescita , motivazione e rinascita personale . Questo non è un progetto qualunque. È una sfida alla routine della vita carceraria: uno spazio in cui lo sport reale e digitale si fondono per dare ai partecipanti una nuova prospettiva, una nuova speranza e obiettivi da raggiungere. I detenuti non solo seguono le lezioni: vivono ogni incontro con entusiasmo, aspettano con trepidazione il giorno del corso, si presentano sorridenti, pronti a imparare e a mettersi alla prova.

È un’esperienza che accende emozioni profonde e dà forza. In “Esports per Tutti”, la motivazione non è uno slogan: è il motore di ogni attività, grazie a un lavoro intenso di coaching motivazionale e all’integrazione del self talk applicato come strumento concreto di motivazione e crescita personale, che guida i partecipanti a guardarsi dentro e a superare i propri limiti.



Un percorso che cambia la vita, fase dopo fase

La prima fase è immersiva e trasformativa: formazione teorica su sport ed esport, alimentazione sana, valore del fair play, preparazione mentale e gestione delle emozioni. Ogni detenuto affronta un vero e proprio viaggio interiore, grazie ai video motivazionali, all’integrazione del self talk applicato come strumento concreto di motivazione e crescita personale, e al supporto di professionisti come gli psicologi Stefano Carinci ed Enza Dimilta, esperti qualificati in Sport ed Esports, che guidano e supportano i partecipanti con grande sensibilità e competenza, sostenendoli nel controllo delle emozioni e nello sviluppo delle competenze trasversali. La loro dedizione e professionalità rendono possibile un percorso educativo unico e profondamente trasformativo.

La seconda fase è pratica: attività sportive strutturate, esercizi e competizioni in cui il rispetto reciproco, la disciplina e la collaborazione diventano strumenti concreti di crescita. Sport non è solo movimento: è comunicazione, è confronto, è fiducia in sé e negli altri.

La terza fase è digitale: tornei di esport in cui entusiasmo, strategia e controllo delle emozioni si trasformano in capacità mentali raffinate. Gli esport offrono benefici reali per la mente: aumentano la velocità di elaborazione delle informazioni, la memoria di lavoro, l’attenzione, la capacità decisionale e la gestione dello stress. In questo spazio virtuale si rafforzano competenze che valgono nella vita reale, nel lavoro e nelle relazioni.

Il culmine è la competizione finale, dove i risultati delle tre fasi si combinano per celebrare non solo chi ha ottenuto il punteggio migliore, ma chi ha dimostrato impegno, crescita personale e spirito di squadra.

Una collaborazione che fa la differenza

Il progetto è nato grazie alla sinergia con la Fondazione Tercas, impegnata nello sviluppo sociale e culturale del territorio, con il presidente Piero De Felice tra i principali sostenitori. Decisivo è stato anche il sostegno della direttrice dell’Istituto penitenziario di Castrogno, Maria Lucia Avantaggiato, insieme all’area trattamentale del carcere, che ha creduto in questa visione e ha lavorato con dedizione per renderla possibile. La risposta dei detenuti è stata straordinaria. Molti raccontano che questo progetto ha trasformato il loro modo di affrontare la giornata, ha acceso una luce nuova, ha dato loro una motivazione autentica per alzarsi ogni mattina. Una trasformazione profonda, che va oltre la semplice attività fisica o di gioco.

Guardando oltre: esport come ponte verso il futuro

Esports per Tutti non è solo un progetto: è una dimostrazione di come esport e sport possano essere strumenti educativi e sociali potenti. Abruzzo Esports sta lavorando per estendere questa esperienza su scala nazionale, portandola in scuole, centri giovanili e altri contesti in cui la motivazione, la crescita personale e la resilienza sono essenziali.

Perché lo sport di oggi non è solo competizione: è opportunità, è comunità, è rinascita.