La eSerieA Goleador torna a Comicon per incoronare il campione d'Italia 2026

NAPOLI - Manca davvero poco a COMICON Napoli 2026 , in programma dal 30 aprile al 3 maggio , evento che si conferma ancora una volta come una delle fiere più importanti d'Italia dedicate al mondo del fumetto, dell'illustrazione, dei videogiochi e del mondo ludico. Giunta alla XXVI edizione, anche quest’anno la kermesse promette di essere un punto di riferimento imperdibile per chi desidera immergersi a pieno titolo nella cultura pop. In questa cornice d'eccezione, tornano le Finals della e Serie A Goleador 2026 , il campionato ufficiale esports organizzato dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy e King Esport, che vede 16 Club della massima divisione di calcio italiana sfidarsi attraverso i propri team di esports. Dopo un'intensa Regular Season disputata tra febbraio e marzo, in cui i team si sono affrontati su EA SPORTS FC™ 26 in match di andata e ritorno, l'attesa è ora tutta per l'atto conclusivo di questa sesta edizione della eSerie A Goleador. A dominare i rispettivi gironi, staccando fin da subito il pass diretto per i quarti di finale, sono state Como Gaming Club , Sassuolo eSports , Cagliari Calcio Esports e Hellas Verona FC . Queste quattro formazioni attendono ora di conoscere i propri sfidanti.

Le Finals – trasmesse su DAZN, sui canali Twitch e YouTube della competizione e, per i fan internazionali, anche sui canali Twitch e YouTube di EA SPORTS FC Pro – si articoleranno in un tabellone a eliminazione diretta con partite secche. Il via è fissato per il 30 aprile a partire dalle 12:30 al Padiglione 6 – Esports Stage con i Playoff, mentre il 1° maggio, sempre alla stessa ora, andranno in scena i quarti, le semifinali e la finalissima. Ad animare questi match al cardiopalma ci penserà una squadra di caster e talent d’eccezione, composta da Leticia Begalli, Jessica Armanetti, Sabino Palermo, Marco Brandino, Marco Bianchi (DrWhi7es) e Matteo Ribera. A questo roster stellare si unirà anche Moonryde, pronto a seguire i match decisivi del 1° maggio in co-streaming sui propri canali. Un percorso delineato che promette scintille sin dai primi incroci, fino a decretare il nuovo team Campione d’Italia. Nello specifico, il lato sinistro del tabellone vedrà il Bologna FC 1909 Esports affrontare il Parma Esports: la squadra vincente sfiderà il team campione in carica, il Torino FC Esports, e chi avrà la meglio approderà ai quarti contro il Cagliari Calcio Esports. Sempre su questo fronte, l'Udinese Esports se la vedrà con la Juventus, e chi passerà il turno incrocerà il pro player del Pisa SC Esports per decidere chi avanzerà ai quarti contro il Sassuolo eSports. Passando al lato destro del tabellone, il Genoa Esports sfiderà l'ACF Fiorentina Esports; chi vincerà dovrà affrontare i padroni di casa della SSC Napoli eSports per conquistare l'accesso ai quarti contro il Como Gaming Club. Infine, l'US Lecce Esports competerà contro l'U.S. Cremonese IGP: la formazione vincente sfiderà la AS Roma Esports, con in palio l'ultimo pass disponibile per affrontare ai quarti l'Hellas Verona FC.

Oltre al prestigioso titolo di Campione d’Italia, in gioco ci sono traguardi internazionali fondamentali: i primi 4 classificati, ovvero i semifinalisti del torneo, otterranno un pass per la eChampions League, con la League Phase in programma il 15-16 maggio 2026, mentre i primi 2 si qualificheranno direttamente anche all’EA SPORTS FC Pro World Championship, che si terrà dal 22 al 26 luglio 2026.

"La eSerie A Goleador si conferma non solo un campionato eGames equilibrato ed emozionante” - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A - “ma rappresenta un elemento importante della nostra strategia perché costruisce un ponte tra calcio e nuove generazioni. È dove passione, tecnologia e linguaggio dei giovanissimi si incontrano davvero. Auguro a tutti i Club partecipanti e ai Player il più grande in bocca al lupo per queste Finali” - prosegue De Siervo -, “come sempre saranno avvincenti e piene di colpi di scena”.

Il 2 maggio, infine, la eSerie A Goleador si aprirà a tutti gli appassionati con il Community Event: un momento di grande coinvolgimento in cui il pubblico di COMICON avrà l'occasione unica di salire sul palco per affrontare, pad alla mano, i Pro Player della eSerie A Goleador. Tutti i fan dell'esports e del grande calcio sono attesi al Padiglione 6 – Esports Stage per tre giorni di puro spettacolo. Un appuntamento imperdibile per vivere dal vivo l'adrenalina del torneo e scendere in campo in prima persona, celebrando la passione per il gaming competitivo.