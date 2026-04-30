Big Babol entra nel mondo del gaming con "Skate Rush" su Roblox

Big Babol, l’iconico brand di bubble gum firmato Perfetti Van Melle e da sempre simbolo di divertimento e spensieratezza per intere generazioni, apre un nuovo capitolo della sua storia entrando nel mondo del gaming: Big Babol Skate Rush , la nuova esperienza proprietaria su Roblox pensata per dialogare con le nuove generazioni attraverso i loro linguaggi e i loro spazi digitali. Il lancio ufficiale avverrà al COMICON di Napoli, dal 30 aprile al 3 maggio, dove il brand porterà una vera e propria estensione del proprio universo tra mondo fisico e virtuale, trasformando il gioco in un’esperienza condivisa. «Con Skate Rush abbiamo voluto portare il mondo di Big Babol in uno spazio che oggi è naturale per le nuove generazioni: il gaming e le nuove esperienze digitali condivise», afferma Barbara Magni, Marketing Manager di Perfetti Van Melle . «Roblox è già un ambiente dinamico e fortemente partecipativo, in linea con il DNA di Big Babol, il che ci permette di entrare in contatto con il nostro pubblico in modo immediato. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai consumatori un’esperienza immersiva, che sia dentro o fuori dallo schermo». “Big Babol Skate Rush è un progetto che unisce esperienza digitale ed attivazione fisica in un unico ecosistema coerente”, afferma Pierluigi Parnofiello, CEO di PG Esports . “Non ci siamo limitati a sviluppare una mappa su Roblox, ma abbiamo progettato un’esperienza completa capace di vivere anche offline, portando il brand dentro il Napoli Comicon in modo autentico e coinvolgente. L’obiettivo era creare un ponte tra gioco, community ed intrattenimento dal vivo, mantenendo sempre al centro il divertimento e il linguaggio della piattaforma”.

Big Babol Skate Rush

Con milioni di utenti attivi ogni giorno, Roblox è oggi una delle piattaforme più frequentate dalla Gen Z e dalla Gen Alpha. Non si tratta soltanto di un videogioco, ma di un ecosistema digitale in cui gli utenti possono esplorare dei mondi virtuali, vivere delle esperienze da multiplayer e personalizzare il proprio percorso attraverso dei contenuti per lo più interattivi ed UGC (User Generated Content). È proprio in questo contesto che nasce Big Babol Skate Rush: una mappa proprietaria rilasciata proprio durante la fiera a Napoli, costruita attorno agli elementi più iconici del brand. Il mondo dei bubble gum incontra quello dello skate anche virtualmente. Il cuore della mappa è la modalità obby, un percorso ad ostacoli in cui i partecipanti devono correre e saltare, superando insidie ed interferenze degli altri utenti. Il gameplay combina quindi abilità, power-up, loot box ed oggetti speciali che possono essere utilizzati per rallentare gli avversari, rendendo ogni sfida più competitiva e, soprattutto, imprevedibile. A cadenza bisettimanale verranno rilasciati tre livelli progressivi, caratterizzati da una difficoltà crescente e da ambientazioni ispirate all’universo iconico di Big Babol. Il completamento dei diversi percorsi consentirà agli utenti di sbloccare degli UGC in edizione limitata (tra cui un casco, una felpa, dei pantaloni e scarpe), pensati per personalizzare ulteriormente il proprio avatar ed incentivare il coinvolgimento. L'esperienza si sviluppa in un universo suddiviso in tre diversi livelli di gioco in cui gli utenti si sfidano superando ostacoli, raccogliendo premi e accumulando ricompense da utilizzare all’interno dello shop brandizzato. La modalità multiplayer permette poi a più giocatori di accedere contemporaneamente, competere tra loro e conquistare il podio finale, rendendo l’esperienza ancora più dinamica e coinvolgente.

A Napoli

Il kick-off di questa nuova partnership è previsto all’appuntamento del COMICON di Napoli, dove Big Babol sarà presente con uno stand interamente dedicato all’esperienza. Otto postazioni gaming e due console permetteranno ai visitatori di entrare subito nel mondo di Skate Rush e testare la mappa. Accanto all’area gaming, un welcome desk sarà dedicato alla distribuzione di sampling prodotto e gadget esclusivi, mentre attraverso un QR code posizionato su un totem sarà possibile riscattare un contenuto digitale esclusivo disponibile solo durante i giorni della fiera. Ad arricchire l'attivazione sarà la presenza di KeyStarTV, content creator seguito nel panorama gaming, che sarà in fiera nella giornata di venerdì 1° maggio per accompagnare i visitatori alla scoperta della nuova mappa Big Babol. Insieme a KeyStarTV ci sarà anche il content creator PlayerInside, che da metà maggio entrerà nella mappa giocando in streaming insieme agli altri utenti, raccontando l’esperienza in live. Parallelamente, la talent Jenny accompagnerà il pubblico alla scoperta del mondo rosa di Big Babol, attraverso un video YouTube dedicato, approfondendo le dinamiche di gioco, i trucchi della mappa e le UGC esclusive da sbloccare. E non è tutto: a rendere ancora più immersiva l’attivazione sarà una vera rampa da skate, con istruttori specializzati per prove libere, sessioni di scuola skate e performance live curate da The Spot, celebre skatepark di Ostia. Il mondo fisico e quello digitale si incontrano così in un’unica esperienza che riflette perfettamente il DNA di Big Babol: spontaneo, colorato e sempre in movimento. Con Big Babol Skate Rush, il brand conferma la propria capacità di evolversi restando fedele alla sua identità: un bubble gum iconico per più generazioni diventa un universo da vivere, condividere e giocare, che sia online che offline: Play Big! La gestione ed il coordinamento dei progetti di partnership PG eSports per Big Babol sono stati curati dall’agenzia Selection Communication and Design, in house agency del gruppo Perfetti Van Melle.