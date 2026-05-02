eSerie A Goleador 2026, Como campione: Vejrgang show al COMICON Napoli

NAPOLI – Non è calcio giocato, ma l’adrenalina è la stessa. E a Napoli, sotto le luci del COMICON, la eSerie A Goleador ha chiuso la sua sesta stagione con una finale che è stata molto più di un semplice atto conclusivo: uno spettacolo vero, capace di mischiare competizione, pubblico e linguaggi nuovi. A prendersi la scena è stato il Como Gaming Club, campione d’Italia 2026 trascinato dal talento di Anders Vejrgang, uno che nel suo mondo sposta gli equilibri come i grandi numeri dieci sul campo vero. Il 9-5 rifilato al Torino FC Esports, detentore del titolo, racconta solo in parte la distanza vista nella finalissima. Perché dopo un primo tempo in equilibrio, è bastata una fiammata del pro player danese per spaccare la partita e chiudere i conti. Giocate, ritmo, letture: un livello ormai altissimo, che continua a crescere stagione dopo stagione. E non è un caso che il gran finale sia andato in scena proprio a Napoli, dentro un contenitore come il COMICON, capace di parlare la lingua delle nuove generazioni. Migliaia di spettatori presenti, altri collegati in streaming tra DAZN, Twitch e YouTube: il calcio virtuale non è più una nicchia, ma un’estensione naturale del pallone. «Portare la finale dentro al COMICON Napoli è stata la mossa giusta: migliaia di ragazzi hanno potuto vivere dal vivo le emozioni della fase finale», ha sottolineato l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. «È così che parliamo alla Gen Z. La eSerie A Goleador continua a crescere: oggi è un top tournament nel mondo competitivo virtuale».