F1 eSports Series: l'italiano David Tonizza della Ferrari è campione del mondo

Ieri tutti e 10 i team ufficiali hanno preso parte alle ultime gare della stagione virtuale della F1, decisive per l’assegnazione dei vari titoli mondiali. La prima gara che si è disputata sul circuito giapponese di Suzuka ha visto la vittoria di Rasmussen della Red Bull eSports, mentre Tonizza della Ferrari è arrivato in quarta posizione. Il tedesco con la prima posizione ottenuta aveva diminuito il distacco dal pilota italiano in classifica di soli 13 punti.

La seconda gara che si è svolta sul circuito americano di Austin, ha registrato un buon inizio del solito Rasmussen, che difendendosi dal compagno Daniel Bereznay e dall’italiano Enzo Bonito della Mclaren, ha conquistato la seconda vittoria consecutiva. Con questo successo il tedesco si era portato avanti nella classifica piloti con 4 punti in più dell’italiano Tonizza che aveva terminato in 6° posizione. Inoltre, è stato deciso anche il titolo costruttori vinto dalla Red Bull eSports con ormai 69 punti di distacco dal team Ferrari, a una gara dalla conclusione.

L'ultima gara della serie si è tenuta ad Interlagos in Brasile. David Tonizza ha eseguito una partenza perfetta e mantenendo molta calma è riuscito a terminare la gara in seconda posizione alle spalle di Bereznay. Il decimo posto ottenuto dal tedesco Rasmussen ha ribaltato la classifica piloti con Tonizza che ha totalizzato 184 punti, il pilota della Red Bull fermo a 171 e Bereznay e Opmeer rispettivamente a 128 e 123 punti.

Con questa classifica finale, l’italiano David Tonizza del team Ferrari eSports si è laureato campione del mondo della F1 eSports Series. Questo primo titolo è parte della sua carriera, ma anche della stessa Ferrari che al primo anno in questo campionato è riuscita a selezionare i giusti piloti per ottenere un successo sicuramente inaspettato.

Julian Tan, Head of Digital Business Initiatives & Esports at Formula 1, ha dichiarato: “A partire da 109.000 piloti, ora abbiamo finalmente il nostro campione della F1 Esports Series 2019. Voglio congratularmi con David Tonizza per aver superato tutte le sfide in quella che è stata la nostra stagione più competitiva fino ad oggi. Il pilota della Ferrari è un ottimo esempio per gli eSports con le sue vittorie e i suoi podi, mentre continuiamo a usare gli eSports per rompere i confini nel nostro magnifico sport e ridefinire cosa significa far parte del mondo della Formula 1. Questa è stata una stagione importante non solo perché abbiamo stabilito vari record, ma anche perché abbiamo avuto, per la prima volta in assoluto, tutti e dieci i team ufficiali di F1 partecipanti, rendendo la vittoria della Red Bull nel campionato a squadre davvero gratificante. Congratulazioni a loro per il fantastico risultato ottenuto nella F1 Esports Series 2019 e a tutti i team e piloti per aver organizzato il più grande spettacolo di corse virtuali sul pianeta. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà la F1 Esports Series 2020.”

Frank Sagnier, CEO di Codemasters, ha confermato: “A nome di tutta Codemasters, desidero congratularmi con Tonizza per la sua prima vittoria nella F1 Esports Series e con il Red Bull Racing Esports Team per aver vinto il titolo costruttori. Con 109.000 giocatori che hanno cercato di guadagnare un posto nel roster, la Stagione 3 è stata la più competitiva fino ad oggi e ha messo in evidenza tutto il talento disponibile. Non vediamo l'ora di vedere cosa succederà nella Stagione 4.”

Graham Wallace, Chief Operating Officer di Gfinity, ha affermato: “Il livello di azione si è rilevato molto alto in questa stagione. Le capacità dei piloti e la qualità delle corse sono sempre più coinvolgenti. La Formula 1 ha abbracciato il mondo degli eSports e ora viene premiata con una maggiore partecipazione e spettatori di anno in anno. Speriamo che tutto ciò venga rispettato soprattutto durante la prossima stagione!”

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi