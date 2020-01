Legends of Runeterra: l'europeo Pokrovac è il primo master del gioco

La scena competitiva di Legends of Runeterra, nuovo gioco di carte online di Riot Games (la stessa casa che ha sviluppato League of Legends), è ufficialmente iniziata questa settimana, con svariati professionisti di Hearthstone e Magic The Gathering (o altri titoli dello questo stesso genere) che hanno deciso di "trasferirsi" su LOR fin dal primissimo istante di apertura della Beta (fase del gioco ancora in sviluppo, nda).

Il gioco infatti è ancora in una fase di test e non è stato ancora rilasciato ufficialmente (anche se per il lancio vero e proprio non si dorvà aspettaree ancora tantissimo tempo, nda), nonostante questo la modalità di gioco classificata è già disponibile e tra i tantissimi professionisti che hanno deciso di buttarsi a capofitto alla ricerca di un risultato abbiamo anche visto il giocatore della Repubblica Ceca (ed ex professionista di Hearthstone) Mikulas "Pokrovac" Dio.

Ed è stato proprio questo straordinario giocatore a conquistare, come primo al mondo, il livello "Master" nelle classificate di Legends of Runeterra (su Powned il mazzo che lui ha scelto di giocare): un nuovo motivo di vanto per tutta la scena europea che si è da sempre dimostrata fortissima nei giochi di carte, Italia compresa.

La nostra community di videogiocatori vanta infatti una storia gloriosa sia su Magic (dove in passato l'Italia è riuscita anche a conquistare dei titoli mondiali) che su Hearthstone. La speranza è che questa stessa spinta caratterizzi anche il futuro di Legends of Runeterra.

Quello di Riot è un gioco che quasi certamente avrà un suo sviluppo negli esport anche se per il momento la casa di sviluppo ha preferito non entrare troppo nel dettaglio sull'argomento, spiegando che ora il loro principale impegno sarà quello di rendere il gioco ancor più accessibile e divertente.

Pokrovac è quindi il primo master della storia di Legends of Runeterra, un risultato a cui sicuramente ne seguiranno tanti altri e che speriamo riguardino presto anche le carriere dei migliori giocatori della nostra penisola.