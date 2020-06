Valorant verso l'esport: annunciate la Ignition Series

Finalmente il competitivo di Valorant potrà splendere grazie all'arrivo delle Ignition Series, tornei internazionali che saranno organizzati in tutto il mondo. Questi ospiteranno sia pro player del settore che giovani emergenti del competitivo di Valorant. Per organizzare tutto ciò, la Riot Games farà squadra con più di 20 organizzazioni esport in tutto il mondo, in modo da creare eventi eccezionali e indirizzare il gioco verso il vasto mondo dell'esport.

Questa serie di eventi comincerà il 19 giugno in Europa e Giappone con l'European G2 Esports Invitational e il RAGE VALORANT JAPAN invitational e poi successivamente nelle altre regioni, di cui avremo dettagli solo nei prossimi giorni. Ogni torneo sarà gestito completamente dall'organizzatore, supportato però da Riot Games, che, di settimana in settimana, aggiornerà il calendario degli eventi per rendere il tutto più veloce ed immediato.

Ricordiamo che Valorant, in pochissimo tempo, ha polarizzato tutti i fan dei giochi sparatutto, rompendo ogni record di spettatori e visualizzazioni, sia a livello di singolo giorno che di spettatori al secondo (dietro solo alla finale del Campionato Mondiale 2019 di League of Legends). Per questo motivo Riot cercherà di portare a livelli altissimi anche il settore esport di Valorant, cercando di battere ogni record anche lì.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sui prossimi eventi e su quelli imminenti, per vedere se Riot riuscirà ad impadronirsi anche degli esport sparatutto.