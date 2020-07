Valorant, Team Vitality annuncia un nuovo torneo Europeo

L'importante società di Esport francese, il Team Vitality, ha reso note le prime informazioni ufficiali sul nuovo torneo europeo facente parte delle Ignition Series, i tornei organizzati col patrocinio diretto di Riot Games.

La manifestazione inizierà ufficialmente il prossimo 10 Luglio ed andrà a svilupparsi nell’arco dei due giorni successivi, con la finale in programma per la Domenica sera.

Durante la tre giorni, le migliori otto squadre dell’intera competizione si contenderanno la fetta più grande del montepremi (di 15 mila Euro) ed il primo posto in un torneo che sarà osservato con molta attenzione da ogni parte del mondo (sarà quindi un momento ideale per i team che sono ancora senza società di mettersi in mostra e di trovare un investitore).

Le fasi di qualificazione inizieranno nel corso del prossimo weekend e vedranno impegnate 128 squadre che si affronteranno in un girone ad eliminazione diretta per aggiudicarsi gli i posti messi a disposizione dagli organizzatori per la fase finale.

L'evento principale, che si svolgerà tra il 10 ed il 12 Luglio, seguirà regole diverse e molto meno rigide, con le squadre che dovranno giocare partite "al meglio di cinque mappe" in un girone a doppia eliminazione.

Tutte le partite della fase finale verranno trasmesse in diretta sul canale Twitch del Team Vitality, mentre non è ancora chiaro se sarà possibile seguire almeno le ultime partite della fase qualifier.

Ecco, dunque, come si prospetta il calendario del torneo: