Valorant arriva su ESL Italia: ecco le Community Cup

A poche settimane dalla nascita della scena competitiva del nuovissimo FPS di Riot, anche ESL, una delle piattaforme di organizzazione e gestione di competizioni di esports più importanti al mondo, ha finalmente deciso di scendere in campo anche in Italia partendo dal livello più basso (e più importante) della piramide competitiva.

Come si legge sul sito ufficiale della piattaforma, dal 26 Luglio prossimo prenderanno infatti il via le Community Cup, una serie di competizioni che nella sua prima edizione sarà spalmata su tre settimane.

Si partirà infatti proprio il 26 Luglio alle ore 15:00 con il primo torneo, per poi proseguire la domenica successiva (2 Agosto) con il secondo torneo e, infine, con la finale, che sarà giocata Domenica 9 Agosto e vedrà protagonisti i due team vincitori dei rispettivi tornei.

Per quanto riguarda l'organizzazione della competizione, tutte le partite saranno giocate con la formula "al meglio di una mappa", mentre la finale e la finale terzo/quarto posto saranno svolte "al meglio di tre mappe".

Il tabellone sarà dunque articolato in formato eliminazione diretta nella fase iniziale, con tutti i giocatori che dovranno essere necessariamente residenti in Italia per poter partecipare.

Per il regolamento completo (e per un'eventuale iscrizione) potete consultare il sito ufficiale di ESL.