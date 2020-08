Dragon Ball FighterZ, ufficiali i primi cinque campionati nazionali

E' arrivata durante la conferenza Twitch di DragonBall FighterZ l'ufficialità sui primi (e per ora unici) campionati nazionali del picchiaduro 2D sviluppato Arc System Networks e pubblicato da BANDAI NAMCO ad inizio 2018.

Dopo due anni dall'uscita (che nel 2018 aveva visto il titolo rientrare nella lista dei videogiochi più venduti al mondo) DragonBall FighterZ avrà un campionato ufficiale in quattro differenti nazioni del globo: Spagna, Stati Uniti, Francia, e Giappone. Di questi, gli Stati Uniti avranno addirittura due campionati: uno per la East Coast e uno per la West Coast, proprio come succede in alcuni popolari sport tradizionali.

Le competizioni nazionali avranno una durata complessiva di tre mesi e si svolgeranno a partire da ottobre, dopo che saranno stati rivelati (nel mese di settembre) i nomi dei partecipanti. Tutte le partite del torneo si svolgeranno nella formula "First to 5", che prevede la vittoria del round per il primo giocatore che arriverà a cinque scontri vinti.

Gli otto giocatori migliori di ogni campionato accederanno alla fase finale del campionato, gioocata secondo il formato "round robin" (ogni giocatore dovrà disputare una partita con ognuno degli altri sette partecipanti) che vedrà i primi quattro qualificarsi per i playoff finali.