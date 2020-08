B Site sbarca su Valorant: ufficiale il Pop Flash

B Site, organizzatrice della popolare competizione di Counter Strike: Global Offensive Flashpoint, annuncia lo sbarco ufficiale su Valorant, il nuovo popolare FPS di Riot Games che dall'uscita a giugno scorso non ha mancato di "rubare" diversi giocatori professionisti proprio alla scena di CS:GO nonostante non abbia (ancora) una scena ed una struttura competitiva chiara e organizzata al di là delle Ignition Series, il circuito di competizioni ufficiali organizzate da Riot Games con la collaborazione di diversi altri attori della scena esportitiva mondiale (RedBull, G2, FaZe, e molti altri).

Il Pop Flash organizzato in collaborazione con B Site sarà l'ultima competizione del 2020 nell'America del Nord tra quelle incluse nelle Ignition Series e si svolgerà dal 26 al 30 agosto con un montepremi totale di 50.000$. A contendesi il titolo di campione saranno otto squadre, tutte direttamente invitate dagli organizzatori: Cloud9, Dignitas, Gen.G, Immortals, Team Envy, Team SoloMid, Sentinels, e T1.

Christopher “MonteCristo” Mykles, Vicepresidente al Brand di B site, ha parlato dell'iniziativa in un comunicato: "Siamo entusiasti di entrare nel mondo delle Valorant Ignition Series con Pop Flash. B site è onorata di poter contribuire a porre le fondamenta di un nuovo esport globale in un modo che garantisca un alto standard di sostenibilità e accesso futuro. Le organizzazioni professionali stanno iniziando a porre le loro radici in questa nuova scena ed eventi come questi saranno una pietra miliare cruciale per reclutare giocatori e per l'evoluzione dei vari team coinvolti".