Apex Legends Global Series, cosa cambierà

Eventi Premier

Alcuni giorni fa EA ha annunciato la sospensione di tutti gli eventi live di Apex Legends Global Series, finchè la situazione globale del coronavirus non migliori. Pertanto, il GLL Paris Premier Event #1, in programma dal 24 al 26 aprile, è stato rinviato. Il PGL Bucarest Premier Event #2, in programma dal 30 al 31 maggio, si terrà se le condizioni miglioreranno.

Online Tournament #2

Sebbene gli eventi live siano stati sospesi, i tornei online della Global Series di Apex Legends proseguiranno come previsto. I concorrenti di 8 regioni di tutto il mondo si sfideranno dal 21 al 23 marzo. Tuttavia, l’Online Tournament #2 non assegnerà più viaggi o qualifiche per eventi live come GLL Paris Premier Event #1 a seguito del suddetto rinvio. I giocatori avranno ancora la seconda opportunità di accumulare punti ALGS, che vengono utilizzati nei tornei Major.

Online Tournament #3

Si aprono le iscrizioni per il terzo torneo online delle Global Series (che si terrà dal 4 al 6 aprile) alle 18:00 il 24 marzo e chiuderanno alle 20:00 il 2 aprile 2020.