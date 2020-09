Apex Legends, annunciata la serie Autumn Circuit da 500.000 $

La fine del Summer Circuit si avvicina, ma la scena esport di Apex Legends continuerà con la serie Autumn Circuit che durerà circa tre mesi. Le migliori squadre del mondo si sfideranno per i playoff di dicembre con un montepremi di 500.000 $.

Tutte le finali Regional e Super Regional saranno disputate in sei partite, ad eccezione dei playoff, che utilizzano il formato Match Point. In Nord America e in Europa, i round dei tornei saranno nuovamente giocati tra sabato, domenica e lunedì in streaming. Nelle prime quattro settimane di competizione si giocheranno solo i Regional, successivamente ci sarà il debutto del Super Regional, le qualificazioni Last Chance e continuando infine con i playoff dove verranno incoronati i campioni dell’Autumn Circuit. Infine, la competizione tra il Grande Sud-Est asiatico e l’Australia e la Nuova Zelanda si combineranno in una sola e si sfideranno in tutte le fasi del torneo.

L’Autumn Circuit partirà il 3 ottobre 2020. Le registrazioni apriranno il 22 settembre e potranno iscriversi tutti coloro che avranno raggiunto il rango Gold IV (Oro 4) nella Serie 5 delle Ranked League sulla piattaforma PC.