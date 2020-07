I Subliners vincono la tappa di New York della COD League

I Subliners hanno prima dovuto superare i Toronto Ultra in semifinale, sconfitti per 3-0, e poi hanno dovuto affrontare in finale i gli Huntsmen, con la franchigia di Call of Duty di Chicago che si è vista sfuggire un’occasione d’oro per raggiungere gli Atlanta Faze in testa. ZooMaa, Temp, Accuracy, Attach e Mack, sono quindi riusciti a confermare il risultato delle semifinali portandosi a casa anche la partita finale con un netto 3-0, e presentandosi come una nuova forza assolutamente da considerare all’interno della scena competitiva.

La prossima tappa verrà giocata a Londra (anche se per via del COVID-19 tutte le partite continueranno a tenersi online), e sarà la penultima, a cui poi seguirà quella di Toronto, prima della fase finale del Campionato, ed è proprio su di questa sono state rilasciate accidentalmente alcune informazioni molto interessanti. È stato infatti scoperto che il CDL Champs, la fase finale che servirà a celebrare il campione del mondo 2020, si terrà tra il 29 ed il 30 agosto.

©Activision

Le 12 squadre andranno a sfidarsi in un bracket a doppia eliminazione, in cui dovranno affrontarsi in base al piazzamento ottenuto durante il campionato. Per quanto riguarda la distribuzione del montepremi, 2 milioni di dollari verranno vinti dal primo, mentre 2°, 3° e 4° posto potranno rispettivamente vincere premi di 1 milione, di 500 mila e di 300 mila dollari.

©Activision