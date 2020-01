La star del Barcellona Griezmann presenta il suo team esports!

Il celebre attaccante del Barcellona e della nazionale transalpina Antoine Griezmann ha recentemente fatto parlare di se anche al di fuori del mondo del calcio, svelando in diretta mondiale il suo nuovo progetto esports.

Con un post pubblicato dalla sua pagina ufficiale Twitter, il fortissimo attaccante classe 1991 ha infatti svelato il nome ed il brand della nuova "Grizi Esports", società che opererà sia nel competitivo di Fortnite sia in quello di Counter Strike: Global Offensive, con due roster dedicati.

Nel futuro potrebbero essere anche altri i titoli in cui si impegnerà la nuova realtà esportiva di Antoine, che segue cosi i passi tracciati da altre stelle (o ex) dello sport come Shaquille O'neal, Neymar o Rick Fox decidendo di investire in uno dei mercati più interessanti del decennio.

Il ruolodi Head Menager nella società sarà rivestito dal fratello di Antoine, Theo Griezmann, che dovrà presto mettersi alla ricerca di un corposo staff che organizzi anche le sezioni della "polisportiva" di League of Legends, Rainbow Six Siege e l'immancabile FIFA.

A differenza di altre realtà o personalità del mondo del Calcio quello di Griezmann non sarà però un team interamente incentrato su Fifa o PES (come avviene nella stragrande maggioranza dei casi), ma un team esports al 100%, che dovrà quindi provare a porterà la sua bandiera anche sui palchi più esclusivi del movimento.